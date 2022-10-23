Глава Сочи обсудил с жителями Совет-Квадже развитие микрорайона Фото: пресс-служба администрации города

Глава Сочи обсудил с жителями Совет-Квадже развитие микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Совет-Квадже расположен в Лазаревском районе. В частном секторе микрорайона проживают более 1500 человек. В 2023 году в Совет-Квадже более 300 абонентов подключат к водоснабжению и почти 90 – к водоотведению. Кроме того, запланировано строительство нового водозабора в пойме реки Аше и свыше тысячи погонных метров водоотведения. А весной 2023 года планируют газифицировать 49 домов.

- По просьбе жителей на улице Сибирской и в ЖСК «Виктория» проведен ремонт линий электропередач с заменой опор. Модернизирована водопроводная насосная станция в районе «Звездочки». Все поручения зафиксированы в паспорте ТОС, - отметила председатель ТОС микрорайона Нина Сороколетова.

В 2022 году в Совет-Квадже также отремонтировали запланированные шесть улиц.

- Из обращений на встрече будем формировать дополнительный график, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, жителям представили развитие микрорайона по Генплану. Так, в Совет-Квадже подготавливают участки под детский сад на 280 мест, центр допобразования на 500 мест и спортплощадки.

- Сейчас, на этапе формирования документа, жители могут скорректировать планы, внести предложения. Все обращения на встрече взяли в работу. Они войдут в паспорт ТОС микрорайона на следующий год, - отметил Алексей Копайгородский.