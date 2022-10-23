В Темрюкском районе Кубани желтый уровень террористической опасности продлили до 3 ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Темрюкском районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности до 3 ноября. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии в крае и рекомендациям Национального антитеррористического комитета после ЧП на Крымском мосту.

Желтый уровень террористической угрозы будет действовать с 20:00 23 октября до 20:00 3 ноября. В этот период в Темрюкском районе в режиме повышенной готовности продолжат работать оперативные, спасательные службы и медучреждения.

- В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, продолжится проверка соцобъектов и контроль за соблюдением миграционного законодательства.