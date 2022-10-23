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Общество23 октября 2022 11:08

Корпус начальных классов в Динском районе Кубани планируют достроить до конца 2022 года

Учреждение в станице Динской готово на 70%
Светлана ОВДЕЙ
Новый корпус готов на 70% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый корпус готов на 70% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Корпус начальных классов в Динском районе Кубани планируют достроить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новое здание на 400 мест строят в станице Динской. Корпус школы №3 уже готов на 70%.

В трехэтажном учреждении подготовят учебные кабинеты, медпункт, столовую на 208 посадочных мест, зоны отдыха, спортзал и актовый зал на 100 мест. Сейчас специалисты устанавливают перегородки, завершают внутреннюю отделку, фасадные работы и электромонтаж.

- Завершить строительство планируется до конца 2022 года, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.