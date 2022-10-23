Сейчас мужчина находится в заключении под стражей. Фото из архива КП

Житель Тимашевска угрожал ножом 21-летней девушке и пытался украсть телефон. На мужчину заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло на одной из улиц города. Как рассказала сама девушка, на нее напал мужчина и достал нож. После этого подозреваемый потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Девушке удалось вырваться из рук грабителя и убежать – она сразу обратилась в полицию.

Полицейские позже задержали подозреваемого 26-летнего жителя. Уточняется, что ранее он уже был судим.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.