Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Анапе завершены поиски пропавшей без вести 40-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, Мария Реброва ушла из дома в станице Анапской 20 октября, но так и не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски женщины. За помощью они сразу обратились к волонтерам.

Поиски Марии длились трое суток. К счастью, женщину удалось найти.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась жительница станицы Анапской, волонтеры не уточняют.