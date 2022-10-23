Погода ухудшится Фото: Виктор КЛЮШКИН

Жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды 24 октября. На курорте обещают дожди с грозами.

Кроме того, с вечера 23 октября и до середины 24 октября в Сочи усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

- Все службы переведены в усиленный режим, их работу контролирует городской оперативный штаб. Населению рекомендовано принять необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

При возникновении ЧС жителям и гостям курорта необходимо обращаться в экстренные службы по номерам «010» или «112».