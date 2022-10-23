В очереди стоят почти 570 грузовиков Фото: t.me/FedorBabenkov

Более 500 грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем telegram-канале.

Так, отправление через Керченский пролив ожидают почти 570 грузовиков.

- Они размещены на трех стоянках, на каждой из которых оборудованы пункты обогрева. Паромное сообщение осуществляют три судна - «Керченский-2», «Лаврентий», «Мария», - уточнил глава муниципалитета.

Всего за сутки перевезено более 240 грузовиков и 288 пассажиров. А с начала работы Керченской переправы из Темрюкского района было отправлено 3,8 тысячи машин и 8 тысяч пассажиров.

Напомним, ночью 23 октября к пяти действующим паромам присоединился шестой. Судно «Конро Трейдер» перевезло в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона.