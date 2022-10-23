Школьники Кубани смогут пройти профориентационные пробы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьники Кубани смогут пройти профориентационные пробы. Мультимедийная выставка «Лаборатория профессий» открылась в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Второй этап работы выставки стартовал в парке «Россия – моя история». Посетить ее могут учащиеся 6-11-х классов.

За 1,5 месяца работы выставки участники узнают о востребованных профессиях, устройстве рынка труда и системе профобразования. В формате игры и с помощью мультимедийных технологий школьники познакомятся более чем с 400 профессиями.

- В начале работы в каждом зале участники смотрят небольшую инструкцию от главного героя - профессора Нова, после они отправляются решать задания на сенсорных панелях. Правильное решение заданий позволит им открыть видео, знакомящее с профессиональными отраслями, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Во время прохождения выставки школьники проверят знания в «индустриальной», «здоровой», «комфортной», «безопасной», «умной», «социальной», «деловой», «креативной» и «аграрной» профессиональных отраслях. Уточняется, что «аграрная» среда включена в выставку впервые – здесь представлены растениеводство, животноводство, пищевая промышленность, селекция и генетика.

После прохождения профессиональных отраслей школьникам будет предложено пройти профессиональную пробу – социальное предпринимательство.

Ознакомившись с профессиями и «построив» город будущего, школьники пройдут федеральную профессиональную пробу – социальное предпринимательство.

Для участия в выставке приглашают группы детей, заранее сформированные региональным оператором. Стать участником проекта «Билет в будущее» можно онлайн – необходимо зарегистрироваться на новой цифровой платформе https://bvbinfo.ru/.