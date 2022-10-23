Единовременную выплату получили 48 мобилизованных жителей Сочи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 40 мобилизованных жителей Сочи получили по 100 тысяч рублей социальной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев поручил выплатить по 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Краснодарского края. Сейчас деньги перевели на счета 48 сочинцев.

Кроме краевой единовременной выплаты, меры поддержки разработала и администрация Сочи. Так, семьи мобилизованных освобождены от оплаты горячего питания в школах и посещения детских садов. Сейчас насчитывается 58 школьников и 17 дошкольников, семьи которых пользуются мерами поддержки.

В том числе для школьников выпустили карты для бесплатного проезда в общественном транспорте. Семьям также дают путевку в детский сад без очереди. Учреждения уже приняли пять детей мобилизованных, а два ребенка переведены в другие учреждения, которые им удобнее посещать.

Уточняется, что ребята также смогут получить путевки в детские лагеря и санатории.

Кроме социальной выплаты, на счете сочинского благотворительного фонда создан финансовый резерв для помощи мобилизованным сочинцам. Деньги вносят предприниматели, депутаты, организации и все желающие жители города.