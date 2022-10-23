Спортивный фестиваль для людей с инвалидностью завершился в Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

Спортивный фестиваль для людей с инвалидностью завершился в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль «Сочи-2022» проходил с 16 октября. На курорт приехало более 400 участников из 52 регионов страны.

Спортсмены выступали в соревнованиях по дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, пулевой стрельбе и посещали мастер-классы.

По итогам фестиваля победителем среди команд - участников Всероссийского общества инвалидов стала сборная из Орловской области. Второе место заняли спортсмены из Пермского края, а третье – из Новгородской области.

- К Паралимпийским играм 2014 года на территории Сочи была проведена колоссальная работа по обустройству безбарьерной среды. И сейчас мы сохраняем и приумножаем это наследие, - отметил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников. - В начале октября принимали первые международные летние Игры паралимпийцев. Уверен, с участниками фестиваля «Сочи-2022» мы еще не раз увидимся на спортивных аренах курорта.