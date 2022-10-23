Фото: Лиза Алерт

В Сочи идут поиски загадочно пропавшего 74-летнего мужчины. Виктор Шахин вышел из дома в селе Семеновка в лес и пропал. Родные ничего не знают о нем с 23 октября.

- Пенсионер был одет в синюю куртку, серую футболку и светло-серые брюки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: рост 171 см, среднего телосложения, седые волосы и зеленые глаза.

Всем, кто знает о местонахождении Виктора Шахина, просьба сообщить по телефонам: 8 918 244 58 60 или 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).