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На Кубани пьяный водитель съехал в кювет, скрываясь от полицейских. Его «Тойоту» сотрудники ДПС заприметили сразу - она виляла по дороге. Заметив патруль, мужчина вырулил на второстепенную дорогу и помчался по ней.

- Дорожные полицейские попытались остановить водителя, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться от них. Госавтоинспекторы начали погоню, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

39-летний гонщик под алкоголем не справился с управлением и в итоге оказался в кювете, где его нашли полицейские.

- От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения автолюбитель в присутствии понятых отказался, - отметили в ГИБДД.

Сейчас жителю Славянска-на-Кубани грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав, а также административка за игнорирование требования сделать остановку.