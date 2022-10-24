В Сочи на субботник вышли около 6 тысяч местных жителей

Около 6000 человек внесли свой вклад в наведение порядка. Фото: администрация Сочи

В Сочи каждую субботу местные жители приводят в порядок город. Добровольцы убирают мусор в каждом микрорайоне. Жители приводят в порядок улицы, дворы, набережные, детские площадки и все остальные общественные зоны.

В Центральном районе сочинцы убрали от мусора 40 тысяч квадратов территорий площадей, парков, скверов и кладбищ. В Лазаревском и Адлерском - жители убирали пляжи. В Хостинском районе добровольцы привели в порядок не менее 75 тысяч квадратных метров общественных мест и около 8 тысяч дворов.

- Всего в ходе субботника в городе было собрано и вывезено более 180 тонн мусора и отходов. Около 6000 человек внесли свой вклад в наведение порядка, - сообщил директор департамента городского хозяйства Петр Северов.