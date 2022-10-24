Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 4:23

В Сочи загорелось два частных дома, один человек пострадал

Причина пожара устанавливается
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего к тушению привлечено от МЧС России 16 человек, 4 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Всего к тушению привлечено от МЧС России 16 человек, 4 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи в ночь на 24 октября загорелся частный дом на улице Пластунской. Очевидцы сообщили о пожаре службам спасения около 02:53 часов. Как сообщают местные жители, сначала у соседа загорелась машина, потом пламя быстро перекинулось на два соседних дома. К месту вызова оперативно выехали огнеборцы.

- По прибытии первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю. - На тушение подано 3 ствола "Дельта".

Огнеборцы присвоили пожару 1-й уровень сложности. Ближе к 03:00 часам площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Очаг возгорания удалось локализовать в 03:38 часов. Полностью ликвидировали открытое горение около 04:18 часов.

-Пожар был ликвидирован в 05:10 часов. Погибших нет, есть пострадавший, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнем повреждены два дома, хозяйственная постройка и автомобиль. На месте пожара работают эксперты для установления причин возгорания.

Всего к тушению привлечено от МЧС России 16 человек, 4 единицы техники.