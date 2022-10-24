Погода в Адыгее 24 октября 2022: в республике пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 24 октября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 24 октября 2022.

В Майкопе 24 октября погода будет пасмурной и дождливой. Максимальная температура воздуха днем +14°C. Ветер юго-западный, 5 м/с. Жителям республиканской столицы при выходе на улицу стоит брать зонт. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер западный, юго-западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +12°C. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7°C. Местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с.