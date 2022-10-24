В Адыгее при реконструкции Дома офицеров сохранят стиль 1907 года

В Майкопе идет реставрация исторического памятника. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе продолжается капитальный ремонт здания Дома офицеров. Оно находится в ведении Минобороны. При реконструкции исторического объекта сохранят стиль 1907 года.

- Мы поставили перед собой задачу по восстановлению культурно-исторического облика города и последовательно к ней идем, - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Для максимального сохранения изначальной архитектуры этого памятника истории была проведена специальная экспертиза.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», по завершении реставрации в обновленном здании будут размещены «ЮНАРМИЯ» и Совет ветеранов Республики Адыгея.