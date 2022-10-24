В Адыгее с начала года благодаря ЭКО появились на свет 32 малыша

Жительницы Адыгеи до 2024 года могут сделать бесплатное ЭКО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее с начала года благодаря процедуре ЭКО 32 малыша появились на свет. На эти цели было выделено около 8,5 млн рублей.

- Жительницы республики до конца 2024 года могут сделать ЭКО бесплатно по полису ОМС в рамках нацпроекта «Демография», - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. - Данный вид помощи можно получить в любой медицинской организации, работающей в системе ОМС. Женщине необходимо только выбрать учреждение для проведения ЭКО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в семье из Адыгеи в День 100-летия государственности республики родилась тройня. Глава региона обещал передать новой многодетной семье подарок.