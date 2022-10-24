На Кубани в этом году произвели первый миллион тонн сахара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае произвели первый миллион тонн сахара. Переработка свеклы нового урожая подходит к завершению.

– На Кубани производят четверть сахара в стране. С начала сезона краевые заводы приняли 7,9 млн тонн свеклы, из которых большую часть уже переработали. Всего в этом году с учетом сырья из других регионов комбинаты планируют произвести не менее 1,2 млн тонн сахара, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что на Кубани потребность сахара составляет всего 240 тысяч тонн. Остальное регион поставляет другим субъектам России, а также за рубеж. В прошлом году предприятия края экспортировали продукции почти на 50 млн долларов.