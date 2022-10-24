Два аула Адыгеи остались без света

Отключение подачи электричества связано с обрывом на линии электропередач Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Адыгее жители аула Хакуринохабль и аула Мамхег остались без света. Отключение электричества связано с обрывом на линии электропередачи.

- Электрики с раннего утра вплотную занимаются восстановлением. В Центральной части аула Хакуринохабль уже подача возобновлена, работа над устранением неполадок продолжается, - рассказали в пресс-службе администрации Шовгеновского района.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», приблизительное время восстановления подачи электроэнергии уточняется.