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НовостиОбщество24 октября 2022 5:59

Два аула Адыгеи остались без света

Специалисты уже работают над восстановлением подачи электричества
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение подачи электричества связано с обрывом на линии электропередач

Отключение подачи электричества связано с обрывом на линии электропередач

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Адыгее жители аула Хакуринохабль и аула Мамхег остались без света. Отключение электричества связано с обрывом на линии электропередачи.

- Электрики с раннего утра вплотную занимаются восстановлением. В Центральной части аула Хакуринохабль уже подача возобновлена, работа над устранением неполадок продолжается, - рассказали в пресс-службе администрации Шовгеновского района.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», приблизительное время восстановления подачи электроэнергии уточняется.