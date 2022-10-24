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НовостиОбщество24 октября 2022 6:18

В полицию Адыгеи за выходные дни поступило 133 сообщения о происшествиях

На дорогах республики зарегистрировано 600 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее за выходные ДТП с пострадавшими не зарегистрировано

В Адыгее за выходные ДТП с пострадавшими не зарегистрировано

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни в полицию поступило 133 сообщения о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали семь пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан. Выявлено 14 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

- В Адыгее дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за этот период не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 600 нарушений правил дорожного движения, из них 29 - допущено пешеходами.