В полицию Адыгеи за выходные дни поступило 133 сообщения о происшествиях

В Адыгее за выходные ДТП с пострадавшими не зарегистрировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни в полицию поступило 133 сообщения о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали семь пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан. Выявлено 14 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

- В Адыгее дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за этот период не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 600 нарушений правил дорожного движения, из них 29 - допущено пешеходами.