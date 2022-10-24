В Адыгее создали оперштаб после введения режима повышенной готовности

Оперштаб создан для координаций действий различных ведомств и служб. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее в связи с введением в регионе режима повышенной готовности создан оперативный штаб. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

- В состав оперштаба входят руководители силовых ведомств республики, военного комиссариата, члены Кабмина РА, главы муниципалитетов, омбудсмен, другие должностные лица, - рассказал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов. - Он создан для координации действий различных ведомств и служб, своевременного реагирования на возможные угрозы с учетом текущей ситуации.

Глава региона также добавил, что в республике сохраняется спокойная и стабильная обстановка. На данный момент предпосылки для введения ограничений отсутствуют.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее 19 октября ввели режим повышенной готовности. Об этом стало известно после публикации указа президента России Владимира Путина на сайте Кремля.