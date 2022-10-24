В Майкопе две улицы остались без света из-за ДТП

На данный момент специалисты проводят замену опоры на новую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе две улицы остались без света. Отсутствие электричества в республиканской столице связано с ДТП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена опора линии электропередачи 0,4кВ на углу улиц Железнодорожная и 2-я Пушкина, - сообщили в городской ТЭЦ.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», приблизительное время восстановления подачи электроэнергии на эти двух улицах - 12 часов. На данный момент специалисты проводят замену опоры на новую.