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НовостиОбщество24 октября 2022 7:29

Жителя Адыгеи осудят за убийство знакомого двумя выстрелами из ружья

Завершено расследование уголовного дела
Валерия ГОДОВНИКОВА
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Майкопа осудят за убийство знакомого. Мужчина в ходе ссоры совершил два смертельных выстрела из ружья.

- По версии следствия, в августе 2022 года местный 64-летний житель в гостях совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки и поссорился с одним из находящихся в компании мужчин. Злоумышленник сходил домой за ружьем и двумя выстрелами из него убил своего знакомого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.