Неделя контроля артериального давления на Кубани пройдет с 24 по 30 октября

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 24 по 30 октября пройдет неделя контроля артериального давления. Врачи будут проводить обследования в разных городах.

- 24, 27 и 28 октября в Краснодаре будет работать передвижной центр «Маршрут здоровья». С 25 по 27 октября мобильный комплекс «Диспансеризация» примет посетителей в Тимашевском районе. 29 октября день здоровья проведут в Новопокровском районе, - сообщили в администрации Кубани.

Такие мероприятия проводятся для профилактики и своевременного выявления заболеваний. Даже простой контроль артериального давления позволит избежать инфаркта, инсульта и других последствий.