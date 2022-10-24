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НовостиОбщество24 октября 2022 7:47

Карасунский округ Краснодара ночью останется без света и воды

Об этом сообщили в ЕДДС
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На месте ведутся подготовительные работы

На месте ведутся подготовительные работы

В Карасунском округе пройдут отключения света в связи с реконструкцией подстанции «Почтовая».

- Электроэнергии не будет с 23 часов 24 октября до 6 часов 25 октября. Свет выключат в границах улиц: Игнатова, Мачуги, Благоева, Трудовой Славы, Автолюбителей, Гидростроителей, Невкипелого, Знаменского, Парусная, Кружевная, Гассия, Артезианская, Снесарева, Трамвайная, Восточный берег Кубани. Также без электроэнергии останется Пашковский, здесь будет темно на улицах Энергетиков, Краснодарской, Ярославского, Кирова, Краевой, Кутовой, Фадеева, Комсомольской, Выгонной, Бершанской, Садовой, Суворова, Бакинской. Под отключения попадают поселки Курортный и Красный хуторок, - сообщили в единой диспетчерской службе города.

В ЕДДС добавили, что по этим адресам будет отключено холодное водоснабжение в связи с остановкой водозабора «Первый Восточный».