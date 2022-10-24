Проверяется работа охранных предприятий. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжают проверять безопасность школ и детских садов. Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский. Мониторинговые группы уделяют особое внимание системам антитеррористической безопасности. Также проверяется работа охранных предприятий.

- На сегодняшний день в Сочи работают 164 образовательные организации, каждая из которых несет ответственность за своих учеников, в том числе за их безопасность во время учебного процесса, – заявила заместитель мэра Сочи Елена Канюк.

К слову, подобные проверки осуществляются каждую неделю.