Новые парковки появятся на 79 улицах Сочи

К реализации проекта мэрия планирует приступить в 2023 году. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на Часе контроля обсудил развитие и содержание дорожной инфраструктуры. Администрация планирует создать прибордюрные парковки. Новые места для остановки автомобилей появятся на 79 улицах во всех районах курорта. Всего обустроят парковочные пространства для 4300 машин.

-До конца года подготовим необходимую документацию на конкурс, нормативную базу. Задача у инвестора серьезная: во взаимодействии с нами, ГИБДД обеспечить необходимую инфраструктуру, чтобы сделать прибордюрную парковку в городе максимально удобной для автолюбителей, - написал в своем Telegram канале Алексей Копайгородский.

К слову, к реализации проекта мэрия планирует приступить в 2023 году.