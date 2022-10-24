Жители двух районов Сочи остались без воды из-за повреждения кабеля

Окончательно стабилизировать давление в централизованной системе водоснабжения, в зависимости от высоты местности, планируется к обеду 24 октября

В Сочи жители Хостинского и Центрального районов остались без воды 23 октября. Строители во время работ задели силовой кабель, который питает крупнейшую насосную станцию Сочи - «Дон».

Повреждения были оперативно восстановлены. Однако давление в системе водоснабжения нарушились. Специалисты с 18:00 часов старались как можно быстрее решить возникшую проблему.

-Окончательно стабилизировать давление в централизованной системе водоснабжения, в зависимости от высоты местности, планируется к обеду 24 октября, - сообщили в пресс-службе Водоканала Сочи.