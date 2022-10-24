Дети находятся в больнице Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

На Кубани приставы забрали двоих детей из квартиры, напоминавшей притон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Сейчас мать малышей судят по нескольким преступлениям.

- Женщина проживала в станице Новомалороссийской, поэтому исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов по Кореновску и Выселковскому району. Приставы пришли к должнице домой, но, как выяснилось, она уже несколько дней не появлялась в своей квартире, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Как выяснилось, заседание по уголовному делу совсем скоро пройдет в Горячем Ключе. Приставы города начали искать детей женщины здесь.

Малышей нашли, но в квартире, которая больше напоминала притон. Приставы забрали их, купили одежду, памперсы и отвезли в центральную районную больницу.

Дети будут находиться в медучреждении до вступления в силу приговора в отношении их матери. Кроме того, остается под вопросом, вернут ли детей женщине.

- Вернутся ли дети домой после вступления в силу приговора, также решит суд, опираясь на информацию органов опеки, которые и выступили инициатором решения о помещении малышей в больницу на время судебного процесса, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.