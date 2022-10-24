На переправе работают шесть паромов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 8 тысяч грузовиков перевезены с начала работы Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Всего через Керченский пролив переправлены 18 951 пассажиров и 8 778 машин - большегрузов и среднетоннажных грузовиков. Шесть действующих паромов выполнили 244 рейса в обе стороны.

- Погода предштормовая, но пока остается в диапазоне показателей, не препятствующих судоходству. Ожидается усиление северо-западного ветра 12-15 метров в секунду, который сохранится и днем 24 октября. Временами кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн, - уточнили в Минтрансе РФ.

Напомним, накануне, 23 октября, к пяти действующим паромам присоединился шестой. Ночью судно перевезло в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона.