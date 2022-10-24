Миллион тонн сахара сделали на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сахарные заводы Краснодарского края изготовили миллион тонн продукции. Об этом журналистам сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край считается основным производителем сахара в стране, добавил губернатор. По его словам, регион выпускает четверть от всего объема российской продукции.

По предварительным расчетам, в этом году планируется произвести порядка 1,2 млн тонн сахара. Кубани из них требуется порядка 240 тысяч тонн. Остальная продукция отправляется в российские регионы.

Сахар из Краснодарского края по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» также поставляется в 21 иностранное государство. Год назад, отметил Вениамин Кондратьев, объем продажи сахара на зарубежных рынках достиг фактически 50 млн долларов.

На территории Краснодарского края находится 14 заводов. Объем ежедневного производства сахара составляется порядка 13 тысяч тонн. Предприятия расположены в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском и других районах Кубани. С начала года они приняли почти 8 млн тонн свеклы. Большая часть ее уже переработана.