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НовостиЗдоровье24 октября 2022 8:46

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются 3 пациента
Светлана ОВДЕЙ
Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 87 лет, сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 43 положительных результата, в Тимашевском районе - 10, в Приморско-Ахтарском - 7, в Тбилисском – 4, Сочи, Армавире, Ейском, Кавказском, Калининском и Павловском муниципалитетах – по 2.

- В Новороссийске, Динском и Ленинградском районах по 2 новых пациента, в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском и Новопокровском - по 1, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.