Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 87 лет, сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 43 положительных результата, в Тимашевском районе - 10, в Приморско-Ахтарском - 7, в Тбилисском – 4, Сочи, Армавире, Ейском, Кавказском, Калининском и Павловском муниципалитетах – по 2.

- В Новороссийске, Динском и Ленинградском районах по 2 новых пациента, в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском и Новопокровском - по 1, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.