Центр оказания помощи и оформления льгот семьям мобилизованных открылся в Краснодаре Фото: krd.ru

Центр оказания помощи и оформления льгот семьям мобилизованных открылся в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Консультационный центр находится в МЦРП «Платформа» на улице Северной, 365. Посетить его можно по будням с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, а также в субботу с 10:00 до 15:00.

Специалисты расскажут о муниципальной поддержке семей мобилизованных и помогут в оформлении льгот. Уточняется, что список принятых мер могут скорректировать или дополнить.

Задать вопросы о работе Центра можно в указанные часы по телефону горячей линии - +7-989-822-19-56. Кроме того, опубликован полный список мер поддержки и необходимые документы для их оформления. Ознакомиться с перечнем можно на сайте мэрии Краснодара.