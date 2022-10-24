Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 9:21

Школьники Сочи из казачьих классов собрали помощь для бойцов Донбасса

В сборе помощи участвуют все школы курорта
Ангелина НАЗАРЧУК
В казачьих классах на постоянной основе проводится военно-патриотическая работа. Фото: администрация Сочи

В казачьих классах на постоянной основе проводится военно-патриотическая работа. Фото: администрация Сочи

Сочинские школьники из казачьих классов собрали гуманитарную помощь для бойцов Донбасса. В благотворительности принимают участие все школы и детские садики курорта. Ученики и воспитанники пишут письма бойцам на передовой.

- В Сочи организованы четыре районных казачьих общества, в которых числятся порядка 1500 человек. Они занимаются охраной правопорядка, воспитательной работой с подрастающим поколением, - сообщил начальник управления по делам казачества и военным вопросам Сергей Кармазиненко.

К слову, в казачьих классах на постоянной основе проводится военно-патриотическая работа.