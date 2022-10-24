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НовостиПроисшествия24 октября 2022 9:23

На Кубани водитель и пассажирка мотоцикла погибли при столкновении с ВАЗ

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Водитель и пассажирка скончались на месте аварии Фото из архива КП

Водитель и пассажирка скончались на месте аварии Фото из архива КП

На Кубани водитель и пассажирка мотоцикла погибли при столкновении с ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла 22 октября в Гулькевичском районе. Ближе к 23:00 мотоцикл Suzuki проезжал по улице Торговой в Гулькевичах. Предварительно, 26-летний водитель отвлекся, не заметил ехавший в попутном направлении ВАЗ 21140 и столкнулся с ним.

В результате на месте аварии скончались два человека – водитель мотоцикла и его 22-летняя пассажирка.

- Обстоятельства происшествия выясняются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Тимашевском районе при столкновении двух КамАЗов пострадал один человек. Водителя одного из грузовиков госпитализировали.