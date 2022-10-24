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НовостиОбщество24 октября 2022 9:30

В Майкопе стартовал Межрегиональный фестиваль адыго-абхазских театров

Спектакли будут идти с синхронным переводом
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе пройдет цикл спектаклей адыго-абхазских театров

В Майкопе пройдет цикл спектаклей адыго-абхазских театров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе стартовал Межрегиональный фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг». Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею государственности Адыгеи.

- «Кавказский меловой круг» - это крупный межрегиональный форум, который носит объединяющий и созидательный характер, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Адыгеи. - Проведение фестиваля способствует сохранению и развитию национальных языков, культурных традиций, обогащению профессионального театрального искусства регионов и стран-участников.

Участниками фестиваля станут театральные коллективы с разных городов России и Абхазии. Среди них - Нальчик, Майкоп, Черкесск, Краснодар, Сухум и Избербаш. В рамках выступлений также пройдут мастер-классы по «Сценическому движению» и «Мастерству актера».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», посмотреть спектакли можно бесплатно до 29 октября. Постановки идут с синхронным переводом.