ГК «Концерн «Покровский»: российский агроэкспорт развернулся на Восток

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Концерн «Покровский»

С 17 по 20 октября в столице Королевства Саудовская Аравия прошла 39-я Международная сельскохозяйственная выставка «Saudi Argiculture 2022», участие в которой приняли 450 экспонентов из 45 стран мира. Российская национальная экспозиция стала самой большой за всю историю выставки – 1 188 кв. м. Для презентации агропромышленного потенциала страны Российский экспортный центр (РЭЦ) при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ собрал более 55 крупнейших производителей и экспортеров продукции АПК. Концерн «Покровский» представлял в Эр-Рияде зерновой сектор.

Саудовская Аравия входит в топ-10 крупнейших импортеров российской продукции АПК и является стратегическим партнером России в сфере поставок продовольствия. Учитывая развитую портовую инфраструктуру, Королевство может стать основным логистическим хабом для доставки российских продуктов питания на рынки других стран региона.

«Ближневосточный рынок и рынок стран Северной Африки давно представляет интерес для экспортеров из Российской Федерации. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши друзья из этих стран могли попробовать высококлассную российскую продукцию. За первые девять месяцев объемы поставок АПК на ближневосточный рынок увеличились на 75%, а в Саудовскую Аравию - на 50%», - отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на открытии национальной экспозиции.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Концерн «Покровский»

По данным Минсельхоза РФ, за девять месяцев года экспорт российской продукции АПК в Королевство Саудовская Аравия составил $720 млн, а по итогам года – превысит $1 млрд. В три раза – до 1 млн тонн, увеличатся поставки пшеницы. Потенциал роста есть и по другим направлениям - ячмень, кукуруза, мясо птицы, говядина, сыры и молочная продукция, кондитерские изделия.

«Политический кризис в отношениях между Россией и Западом после февраля 2022 года привел к масштабным изменениям в структуре поставок российского продовольствия. Если по итогам 2021 года крупнейшим импортером нашей продукции АПК являлся Евросоюз, то сейчас на смену Западу приходят другие лидеры – Ближний Восток, страны Африки и Азии. В экспортном портфеле группы компаний объемы поставок по этим направлениям увеличились в разы, причем мы поставляем не только зерно, но и комбикорма, нишевые культуры», - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Организатором деловой программы в рамках мероприятия выступил Федеральный центр «Агроэкспорт». В первый день работы было проведено более 100 B2B встреч, потенциал которых оценивается в $5 млн. Со стороны Саудовской Аравии участие в переговорах приняли более 100 крупнейших компаний региона, в том числе такие отраслевые лидеры как Nadec, Lulu KSA, First Mills и другие.

«Качество российской продукции соответствует самым высоким стандартам, которые приняты как в Саудовской Аравии, так и в других странах Персидского залива. Если говорить об основных потребительских трендах, то это стремление покупать продукцию премиум-класса и акцент на здоровое питание, экологичность. С этой точки зрения зерно и другая сельхозпродукция концерна, качество которой мы контролируем по принципу «от поля до прилавка» - свои семена, свои поля, свои элеваторы для хранения, вызывает активный интерес иностранных партнеров. В Эр-Рияде мы провели переговоры не только с местными покупателями, но и с компаниями из Марокко, Египта, Пакистана, Индии. Учитывая развитое скотоводство в этих странах, особым вниманием пользовалось кормовое направление, в частности, наш гранулированный жом – посетители выставки выстраивались в очередь за образцами продукции», - рассказала коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко.