Определены 10 финалистов вокального конкурса «Имя» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани озвучили имена финалистов краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В завершающий этап конкурса «Имя» прошли 10 участников. Так, финалистами из Краснодара стали Осман Османов, Анастасия Кибалко, Настасия Иванова и Мария Благинина.

На заключительном этапе также выступят Рината Гасанова из Новороссийска, Максим Стельмах из Приморско-Ахтарска, Евгения Резник из Павловского района, Николай Кузьменко из Кущевского муниципалитета, Надежда Дмитриева из Геленджика и Антон Голов из Гулькевичей. Список исполнителей опубликован на официальном сайте конкурса.

Заключительный этап пройдет 2 декабря гала-концертом в Краснодарском творческом объединении «Премьера» им. Л.Г. Гатова. Сделать выбор и определить победителей также смогут телезрители во время онлайн-голосования.

Краевой конкурс «Имя» проводят среди вокалистов в возрасте от 18 до 35 лет в три этапа - заочный, очные прослушивания и заключительный. Призовой фонд конкурса составляет более 2 миллионов рублей.

- Задача конкурса - открыть новые имена. Поэтому впереди у ребят большая творческая работа вместе с командой профессионалов, которые помогут им определить свой стиль, создать уникальный образ и научиться ярко презентовать творчество с профессиональной сцены, - отметила министр культуры края Виктория Лапина.