Свои действия подростки снимали на телефон Фото: кадр из видео

Следователи проводят проверку после нападения подростков на пьяных жителей в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, далеко не гуманный способ борьбы с алкоголизмом среди населения выбрали подростки из Новороссийска. Ребята выбирали жителей, ведущих асоциальный образ жизни, брали в руки камни и бросали в людей. Но на этом они не останавливались – в ход шли и перцовые баллончики, которые подростки распыляли в лицо жителям.

Свою «борьбу» они снимали на телефон. Одно из таких видео активно распространилось в соцсетях, вызвав возмущения пользователей.

Видеороликом позже заинтересовались правоохранители. Сотрудники УМВД Новороссийска установили личности шести подростков и задержали. В настоящее время организована проверка следователями.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Выясняются причины и условия противоправных действий. Органами следствия также принимаются меры, направленные на установление всех пострадавших от действий несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ход проверки поставлен на контроль в краевом СУ СКР.

- По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.