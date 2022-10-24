Пострадавшего водителя госпитализировали Фото из архива КП

В Краснодаре в ДТП погиб 28-летний пассажир Opel. Пострадавшего водителя госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла 22 октября на трассе М-4 «Дон». Предварительно, 24-летний водитель Opel превысил скорость и врезался в металлическое ограждение. Мужчину госпитализировали с травмами. 28-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.

- Все обстоятельства аварии выясняются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что На Кубани водитель и пассажирка мотоцикла погибли при столкновении с ВАЗ. Пострадавшие скончались на месте аварии.