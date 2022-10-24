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НовостиОбщество24 октября 2022 10:37

Прокуратура помогла пенсионерке узаконить границы участка в Майкопском районе

Решение вопроса на контроле ведомства
Валерия ГОДОВНИКОВА
Для постановки на кадастровый учет было необходимо устранение реестровой ошибки

Для постановки на кадастровый учет было необходимо устранение реестровой ошибки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Майкопского района защитила права пенсионерки. Жительнице поселка Тульского помогли узаконить границы ее участка. Для постановки на кадастровый учет было необходимо устранение реестровой ошибки.

- Прокуратура района обратилась в суд с требованием о признании реестровой ошибкой сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, и обязать собственника соседнего земельного участка устранить реестровую ошибку - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд согласился с исковым требованием. Решение находится на контроле республиканского ведомства.