Прокуратура помогла пенсионерке узаконить границы участка в Майкопском районе

Для постановки на кадастровый учет было необходимо устранение реестровой ошибки Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Майкопского района защитила права пенсионерки. Жительнице поселка Тульского помогли узаконить границы ее участка. Для постановки на кадастровый учет было необходимо устранение реестровой ошибки.

- Прокуратура района обратилась в суд с требованием о признании реестровой ошибкой сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, и обязать собственника соседнего земельного участка устранить реестровую ошибку - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд согласился с исковым требованием. Решение находится на контроле республиканского ведомства.