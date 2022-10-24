Газпромбанк запускает вклад для клиентов старшего возраста

Фото предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Газпромбанк объявляет о запуске нового вклада «Почетный» для клиентов старше 60 лет. Ставка по вкладу сроком на 367 дней составляет 8,1% годовых с учетом капитализации процентов. Для его открытия нужно, чтобы у клиента не было действующих договоров вкладов и накопительных счетов в Газпромбанке в течение последних 90 календарных дней.

Преимущество вклада «Почетный» – возможность получения высокой процентной ставки без выполнения каких-либо дополнительных условий помимо указанных.

- Наше внутреннее исследование показало, что клиенты старше 60 лет, как правило, отличаются стабильностью в выборе банка и отдают предпочтение понятным и простым сберегательным продуктам. Чтобы поддержать таких клиентов, мы ввели новый вклад «Почетный» с повышенной ставкой. Уверена, он будет пользоваться высоким спросом, - прокомментировала исполнительный вице-президент, начальник департамента развития розничных продуктов Газпромбанка Марина Кудрявцева.

Открыть вклад «Почетный» можно в офисе Газпромбанка. Минимальная сумма для открытия – 50 000 рублей. Узнать подробные условия по вкладу можно на сайте.