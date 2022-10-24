Подозреваемого задержали и арестовали Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина обворовал частный дом на 1,4 млн рублей. Подозреваемый задержан и арестован, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратилась хозяйка дома, которая сообщила о краже. Как рассказала женщина, из жилья пропали деньги и украшения. Прибывшие на место полицейские выяснили, что вор попал в дом через окно, а позже по камерам установили его личность.

Задержать мужчину удалось в Ростове-на-Дону. Подозреваемый снял здесь квартиру, в которую позже нагрянули сотрудники полиции. У 41-летнего мужчины нашли две пары украденных серег и драгоценные камни, которые он достал из украшений.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Уточняется, что сейчас мужчина заключен под стражу.