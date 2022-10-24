Майкопская «Дружба» обыграла на своем поле ростовский клуб «СКА»

Домашний матч завершился победой для майкопского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» обыграла ростовский «СКА». Матч проходил на поле республиканской команды. Игра завершилась со счетом 1:0.

- На 58-й минуте «Дружба» получила право на штрафной удар. Вратарь гостей смог его парировать, но на добивании четко сработал наш защитник Илья Кириленко, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», матч проходил в рамках 14-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги сезона 2022-2023 годов.