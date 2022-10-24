Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 10:58

Майкопская «Дружба» обыграла на своем поле ростовский клуб «СКА»

Матч закончился со счетом 1:0
Валерия ГОДОВНИКОВА
Домашний матч завершился победой для майкопского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Домашний матч завершился победой для майкопского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» обыграла ростовский «СКА». Матч проходил на поле республиканской команды. Игра завершилась со счетом 1:0.

- На 58-й минуте «Дружба» получила право на штрафной удар. Вратарь гостей смог его парировать, но на добивании четко сработал наш защитник Илья Кириленко, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», матч проходил в рамках 14-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги сезона 2022-2023 годов.