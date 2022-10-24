Дальше действовать будет #ШКЛТ: юмористический сериал для всей семьи покажет Wink

Эксклюзивная цифровая премьера семейного юмористического сериала #ШКЛТ состоится 25 октября в Wink (видеосервис «Ростелекома»). Главные детские роли в нем сыграли обычные школьники из разных городов России. Проект сочетает сразу два жанра — скетчком и ситком. Производством занималась компания «Студия Гранат» при участии «Вижн Репаблик». Проект создан при поддержке АНО «ИРИ» и Российского движения школьников, которое организовало творческий конкурс для непрофессиональных юных актеров.

Каждый скетч-эпизод не только наполнен школьными приключениями и юмором, но и в познавательно-развлекательной форме рассказывает о дружбе, семейных ценностях и интересных фактах культуры и истории. Часть серий будет заканчиваться музыкальными пародиями на современные хиты. Первые два скетча #ШКЛТ зрители Wink увидят 25 октября, далее каждый вторник будут выходить две новые серии.

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

По сюжету опытный режиссер (Егор Дружинин) работает над шоу для детей, их родителей и родителей их родителей. В съемках скетчей участвует звездный каст — Анна Хилькевич, Роза Хайруллина, Екатерина Скулкина, Стас Ярушин, Иван Агапов и Борис Каморзин, и, конечно, юные актеры. Однако в разгар работы выясняется, что дети на съемочной площадке — настоящее испытание для режиссера. Продюсер шоу тоже не может найти общий язык с начинающими артистами и только усложняет процесс. В этот момент в детском коллективе появляется яркий лидер — дерзкая Маргарита. Вместе с единомышленниками — бойким Борей, умным Олегом, хитрым Гришей и обаятельной Машей — она уверенно оттесняет режиссера и продюсера от руководства съемками, чтобы взять все в свои руки. Удастся ли ребятам самостоятельно снять такой масштабный проект?

Чтобы познакомить и сблизить героев сериала и зрителей, авторы используют в скетчах технические и драматургические приемы, которые помогут вирусному распространению видеоконтента и запуску новых челленджей. Сюжетные перипетии проекта выстроены так, чтобы привлечь внимание не только школьников 9–16 лет, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. Ведь такие ценности, как семья, дружба, труд и милосердие объединяют все поколения, а познавать их вместе — лучший способ понять друг друга и гармонизировать эту связь.

«Как правило, взрослые пытаются донести простые истины детям в назидательном тоне, но это часто приводит к обратному эффекту. Задача нашего проекта — начать диалог с юным зрителем на знакомом ему языке, с помощью адаптированных для него образов, так как информация, подаваемая в остроумной, нестандартной форме, не вызывает отторжения и запоминается легко и надолго. Мы хотим увлечь детей созидательным и образовательным контентом и вдохновить их», — говорит Дмитрий Грачёв, генеральный продюсер «Студии Гранат».

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, VK и Telegram.

Фото со съемок (бэкстейдж) доступны здесь.

О сериале #ШКЛТ

Производство: ООО «Студия Гранат» при участии ООО «Вижн Репаблик» и поддержке АНО «ИРИ»

Жанр: скетчком, ситком

Количество серий: 8

Съемочная группа

Авторы сценария/креативные продюсеры: Денис Привалов, Александр Онипко, Наталья Еприкян

Режиссеры: Илья Белов, Алексей Кокорин, Анатолий Бурносов

Генеральные продюсеры: Дмитрий Грачёв, Наталья Еприкян

Шоураннер: Наталья Комарова-Лавенская

Продюсеры: Сергей Кичигин, Анна Лобас, Егор Дружинин, Марина Хренкова

Операторы-постановщики: Рафаэль Булатов, Эрик Шарифуллин, Александра Негуч, Владимир Мерников

Композиторы: Анатолий Бурносов, Иван Суслин, Александр Поправка

Режиссер монтажа: Медина Караева

Художник-постановщик: Виктория Фетисова

Художник по костюмам: Евгения Истомина

Художник по гриму: Анна Переседова

Аниматор: Ким Су Ен

В ролях: Гриша Дудник, Олег Миляховский, Маргарита Силаева, Мария Верн, Борис Дейков, Егор Дружинин, Екатерина Скулкина, Игорь Ознобихин, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Татьяна Орлова, Иван Агапов, Борис Каморзин, Роза Хайруллина, Антон Колесников, Алексей Дмитриев, Елена Борщева, Нелли Уварова и другие.