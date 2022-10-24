Более 80 жителей пострадавшего дома в Ейске получили по 100 тысяч рублей Фото: t.me/opershtab23

Более 80 жителей пострадавшего дома в Ейске получили по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, единовременную выплату при полной утрате имущества получили 82 жильца многоэтажки. Всего подано 254 заявления от 96 жильцов.

- Оформлены дела и готовы к выплате 138 пострадавшим, - уточнили в региональном оперштабе.

По 10 тысяч рублей также выплачено 635 жильцам пострадавшего дома. Специалисты приняли 808 заявлений – из них документы готовы на 729 человек. Всего на выплаты жильцам дома в крае выделили 67 миллионов рублей.

Напомним, по 10 тысяч рублей получают все проживающие в пострадавшей после падения самолета многоэтажке по улице Коммунистической. По 50 тысяч рублей на каждого члена семьи распределяют при частичной утрате имущества, по 100 тысяч рублей – при полной.

Пострадавшим в результате ЧП жителям также предусмотрена компенсация в зависимости от вреда здоровью. При легкой степени выплачивается по 200 тысяч рублей, при средней и тяжелой – по 400 тысяч. Семьям погибших положено по одному миллиону рублей.