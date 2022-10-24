В Адыгее приезжая украла последние сбережения у пенсионерки

В Адыгее приезжая украла из дома пенсионерки 23 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее приезжая украла у пенсионерки последние сбережения. Женщина представилась работником соцслужбы, оказывающей гуманитарную помощь пожилым людям.

- Войдя в доверие, незнакомка с согласия хозяйки была запущена в дом, где попросила разменять ей крупную денежную сумму. Так, злоумышленница выяснила, где пенсионерка хранила свои сбережения, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

В свой следующий приход женщина отвлекла 88-летнюю местную жительницу, попросив подготовить место для гуманитарного груза. В этот момент она вытащила 23 тысячи рублей из дома потерпевшей и незаметно ушла.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», женщину задержали на территории Краснодарского края. На данный момент она находится в изоляторе.