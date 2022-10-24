Горнолыжный сезон в Сочи планируют открыть 23 декабря

Точная дата будет зависеть от погодных условий и стабильного снежного покрова. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 23 декабря 2022 года. Точная дата будет зависеть от погодных условий и стабильного снежного покрова.

В этом сезоне на «Розе Хуторе» откроется самая большая зона катания в России - 105 км трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для начинающих и профессиональных спортсменов будут работать 52 трассы любой сложности.

- Курорт продолжает совершенствовать качество трасс. В новом сезоне будут расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт" (выше 1 600 м над уровнем моря), пересечение трасс "Лабиринт" и "Тритон" (ниже 1 600), "Тритон" (ниже 1 600) и "Каскад" (ниже 1 600)", - рассказал генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский.

К слову, курорты уже начали продавать ски-пассы на новый зимний сезон. Их стоимость начинается от 3750 рублей. Самый дорогой ски-пасс обойдется туристу в 4750 рублей.