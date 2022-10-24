Новое граффити с изображением парка Сергея Галицкого появилось в Краснодаре Фото: t.me/rita_krd
Новые граффити с изображением парка Сергея Галицкого появились в Краснодаре. Жители заметили их рядом с многоэтажкой по улице Новороссийской.
Граффити появилось на трансформаторной будке Фото: t.me/rita_krd
Картина с известным парком «Краснодар» появилась на трансформаторной будке. Авторы изобразили прогулочные дорожки и высаженные здесь стройные деревья. А чуть дальше виднеется масштабный стадион.
Однако, как отмечают жители, полюбоваться изображением парка трудно. Около трансформаторной будки паркуются машины, которые перекрывают картину.
Авторы изобразили прогулочные дорожки и высаженные деревья парка
- Обнаружили очень симпатичные граффити, посвященные парку «Краснодар» на трансформаторной подстанции. Жаль, что такая красота находится в абсолютно непроходимом месте и заставлена машинами, - написала одна из жительниц в соцсетях.