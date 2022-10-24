Проект школы Фото: krd.ru

Школу на 1550 мест построят в микрорайоне Губернском Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Учреждение начнут возводить по улице им. Героя Яцкова уже в 2022 году. В трехэтажном здании подготовят 62 класса, медпункт, столовую на 775 мест, спортзалы, актовый зал на 458 мест, кабинет педагога-психолога и библиотеку. На территории школы подготовят физкультурно-спортивную зону, площадку для отдыха и место для торжественных мероприятий.

- В учреждении ученики смогут получать знания в 3D моделировании и прототипировании. Кроме кабинетов для традиционных предметов, планируется построить места для занятий эстетического воспитания, естествознания и светской этики, - рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Достроить учреждение планируют к 2024 году. Уточняется, что его возведут в районе школы №102. Это поможет разгрузить действующее учреждение.

- Наша приоритетная задача - чтобы образовательные учреждения для всех детей Краснодара были в шаговой доступности. В этом году школа № 102 не смогла принять всех желающих. Уверен, что новый объект поможет серьезно разгрузить образовательное учреждение и нехватка мест для первоклассников из этого района будет решена, - отметил и.о. главы Краснодара Максим Слюсарев.